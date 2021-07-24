24 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

24 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı

24 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

24 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 UEFA Euro 2020 Özetler

03:20 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

03:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

06:05 Brezilya - Almanya

07:50 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

07:58 İstiklal Marşı

08:00 UEFA Euro 2020 Özetler

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

16:00 Spor Bülteni

16:50 Efsanelerin İzinde

17:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Spor Bülteni

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:00 Aktüel Futbol Transfer

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Diego Balotelli Mesut Özil Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
24 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 06:47:09. #1.15#

title