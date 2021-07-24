24 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
03:20 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
03:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:05 Brezilya - Almanya
07:50 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 UEFA Euro 2020 Özetler
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Spor Bülteni
16:50 Efsanelerin İzinde
17:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Spor Bülteni
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com