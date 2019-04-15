24. POMEM Başvurusu Ne Zaman Sona Eriyor? Başvuru Ücreti Hangi Bankaya Yatırılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması ile başta polis merkezi amirlikleri olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerin iş ve işlemlerine katkı sağlanması amacıyla 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 2 bin 500'ü lisans mezunu, 500'ü ön lisans mezunu kadın polis memuru adayı alınacağını açıklamıştı. 3 bin kadın öğrenci alımı için başvuru şartları ile birlikte başvuru tarihleri de geçen hafta açıklanmıştı. Peki 24. POMEM başvurusu ne zaman sona eriyor?

24. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Polis Akademisi tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda yapılan açıklamaya göre 24. dönem POMEM başvuru tarihleri şu şekilde;

İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Nisan (dahil)-22 Nisan (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 18.00'e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA, NASIL YATIRILACAK?

24. dönem POMEM başvuru kılavuzunda yapılan açıklamaya göre başvuru ücreti aşağıda belirtilen bankanın hesap numarasına belirtilen tarihler içinde yatırılması gerekmektedir.

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 08 Nisan 2019 saat 09:00'dan 22 Nisan 2019 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "24. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN ŞARTLAR

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacak adayların 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adaylarda, T.C. vatandaşı olmak, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan alma şartı aranıyor.