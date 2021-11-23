24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Öğretmenliğin insanlığın var oluşundan bu yana en değerli ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Ertaş, "Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ülkemizi daha ileriye götürecek yegane umutlarımızdır" dedi.

Başkan Ertaş mesajında "Öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz yalnızca yavrularımızın zihnini, kalbini aydınlatmakla kalmayıp emekleri, gayretleri, ilim ve irfanlarıyla milletimizin geleceğini de şekillendirirler.

Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimi hayırla yad ediyor, ellerinden öpüyorum.

En zor şartlarda dahi, ülkemizin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet