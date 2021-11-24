24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan kutlama programına katıldı.

Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen kutlama programı öncesinde okul öğrencileri tarafından yapılan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

İstiklal Marşının okunması ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmanın ardından program, öğretmenler gününe dair şiirlerin okuması ve aday öğretmenlerin yemin töreniyle devam etti.

Genç ve emekli öğretmenler adına yapılan konuşmaların ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık tarafından emekli öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi.

Vali Işık törenin ardından yaptığı konuşmada ömrünü öğrencilerine ve eğitime adayan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü tebrik etti.

Öğretmenlerin bu ülkenin geleceğini inşa eden eğitim ordusunun bir parçası olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Sizlerin ellerinde şekillenecek olan yeni nesiller her alanda bu ülkeyi daha ileri noktalara taşıyacaktır. Bu vesile ile başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum."

Kutlama programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve sportif faaliyetlerde dereceye girenlere Vali Işık ve il protokolü tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından okul öğretmenlerinden oluşan koronun seslendirdiği müzik dinletisi ile devam etti.

Vali Işık daha sonra Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde minik izcilerinde katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Minik izcilerle izcilik üzerine bir süre sohbet eden Vali Işık keyifli anların yaşandığı okul bahçesinde çevreci izcilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Kutlama programına Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.