24 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı
24 Kasım 2021 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:30 ERC All Access
03:00 Körling Avrupa Şampiyonası
03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
08:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
09:30 Bahreyn 6 Saat
10:30 ERC All Access
11:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:00 Eurosport Winter Pass
14:30 Erc All Access
15:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
16:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
17:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
21:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
22:25 Haberler
22:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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