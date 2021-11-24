24 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

02:30 ERC All Access

03:00 Körling Avrupa Şampiyonası

03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

08:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası

09:30 Bahreyn 6 Saat

10:30 ERC All Access

11:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

14:00 Eurosport Winter Pass

14:30 Erc All Access

15:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

16:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

17:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

21:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

22:25 Haberler

22:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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