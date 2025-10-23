Haberler

24 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Güncelleme:
24 Ekim 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve duyurular kamuoyunun gündeminde. Günün sayısında yasama faaliyetlerine ilişkin yeni kanunlar, yürütme ve idareyle ilgili kararlar, yargı bölümü düzenlemeleri ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Ayrıca atama kararları da bugünkü sayıda yayımlandı. Vatandaşlar, 24 Ekim tarihli Resmi Gazete'nin PDF sürümünü indirerek tüm karar ve duyuruların ayrıntılarına erişebiliyor.

Resmi Gazete'nin 24 Ekim 2025 tarihli sayısında hem yasama hem de yürütme organlarına dair önemli gelişmeler yer alıyor. Yürütme ve idare bölümünde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik kararlar dikkat çekerken, yargı alanında yayımlanan düzenlemeler de öne çıkıyor. Ayrıca, bugüne özel olarak yayımlanan atama listeleri ve ilanlar da Resmi Gazete'nin güncel sayısında erişime açık durumda. İşte 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tüm karar ve duyuruların detayları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI – 24 Ekim 2025 CUMA

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI

1475 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10518)

–– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10519)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10520)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10521)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/405, 406, 407)

YÖNETMELİKLER

–– Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

–– Motorlu Araçlardan Çıkan Emisyonlar ve Batarya Dayanıklılığı (Euro 7) Bakımından Motorlu Araçların ve Motorlarının ve Bu Araçlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AB/2024/1257)

–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 216)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

