24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi
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24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi

28.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:51
24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde 24 çiftçiye iki köyde fındık bahçelerinde budama ve gübreleme konularında eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde 24 çiftçiye iki köyde fındık bahçelerinde budama ve gübreleme konularında eğitim verildi.

Düzce'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan fındık ile ilgili olarak Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda fındık entegre mücadele çalışmalarına devam eden ekipler, Düzce merkez ilçeye bağlı Yeniaynalı Köyü ve Akçakoca ilçesine bağlı Dadalı köyünde 24 çiftçiye uygulamalı eğitim verdi. Çiftçilere fındık bahçelerinde budama ve gübreleme konularında eğitim veren ekipler, çiftçilerin fındık ürünü için bakımlarını daha dikkatli yapması istendi. - DÜZCE

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24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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