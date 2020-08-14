24. Aydın Doğan Ödülü İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verildi 'Aydın Doğan Ödülü'nün, bu yıl "Deprem Araştırmaları" konusunda İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün, bu yıl ülkemizin deprem gerçeğinin ve güncelliğini koruyarak taşıdığı öneminin vurgulanmasına ihtiyaç duyulması gerekçeleri ile 'Deprem Araştırmaları' alanında verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Yönetim Kurulu, 24. Aydın Doğan Ödülü'nün, 17 Ağustos depremine denk gelen zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verildiğini açıkladı.

Aydın Doğan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Doğan Ödülü'nün 2020 yılında, ülkemizin deprem gerçeğinin ve güncelliğini koruyarak taşıdığı öneminin vurgulanmasına ihtiyaç duyulması gerekçeleri ile 'Deprem Araştırmaları' alanında verilmesine; uzmanlarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda ödülün, oluşan depremlerin analizlerini yapıp, bilgileri derleyen, arşivleyen, bilim dünyasını ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapan; bu bilgilerin ışığında muhtemel bir depremin yerini ve şiddetini saptamaya çalışarak bu tür araştırmaları deniz ve karadan elde ettiği verilerin ışığında uluslararası düzeyde başarılı çalışmalarla ortaya koyan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenlenmekte; ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenmektedir.

Kaynak: Bültenler