24 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Aralık 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Özkan Sümer'in Hayatı
02:00 Inside Serie A
02:00 Maç Saati
02:30 1. Lig
02:30 İtalya'dan Futbol
03:45 Maç Saati
04:00 1. Lig
04:30 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
08:00 Serie A Full Impact
08:30 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:45 Özkan Sümer'in Hayatı
14:00 Serie A Full Impact
14:00 Maç Saati
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:30 Inside Serie A
15:00 Ligue 1 Show
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği
16:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor
16:45 Süper Lig
17:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor
17:00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
20:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
21:00 Süper Lig
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
Kaynak: InterSinema.com