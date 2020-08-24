24 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
24.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:14
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
01:40 Geniş Aile
02:00 Geniş Aile
03:00 Çok Gezenti
03:30 Rehber
04:30 Evim Şahane
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Bodrum Masalı
07:45 İki Yalancı
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
11:00 Çalıkuşu
12:15 Çok Gezenti
13:45 Rehber
13:45 Adını Feriha Koydum
15:15 Çocuklar Duymasın
16:00 Yaprak Dökümü
17:00 Akasya Durağı
19:00 Efsane
20:00 Arka Sokaklar
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:00 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com