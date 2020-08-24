24 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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24 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı

24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

24 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
24.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:14

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:00 Kanıt

01:40 Geniş Aile

02:00 Geniş Aile

03:00 Çok Gezenti

03:30 Rehber

04:30 Evim Şahane

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Bodrum Masalı

07:45 İki Yalancı

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

11:00 Çalıkuşu

12:15 Çok Gezenti

13:45 Rehber

13:45 Adını Feriha Koydum

15:15 Çocuklar Duymasın

16:00 Yaprak Dökümü

17:00 Akasya Durağı

19:00 Efsane

20:00 Arka Sokaklar

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:00 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

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