24 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

24 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
24.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:15

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:20 Spor Hafta Sonu

03:20 Transfer Gündemi

05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:35 Unutulmaz Maçlar

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Unutulmaz Maçlar

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:30 Süper Spor

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Lig Hatırası

09:30 Transfer Gündemi

09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 Avrupa Stüdyosu

16:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

18:00 Muhabir Saati

20:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Gündem Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:05 Transfer Gündemi

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Spor
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Magazin
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Dünya
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Amber Heard Demet Akalın Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Fuat Çapa Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: 24 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 07:37:13. #1.15#
title