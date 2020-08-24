24 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:20 Spor Hafta Sonu
03:20 Transfer Gündemi
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:35 Unutulmaz Maçlar
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Unutulmaz Maçlar
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:30 Süper Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:30 Transfer Gündemi
09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Gündem Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com