24 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
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24 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı

24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

24 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
24.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:15

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Çember: Kurtar Beni

00:30 Kuralsız

02:00 Kaçak Gelinler

03:00 Türk Müziği

04:20 Aramızda Kalsın

04:22 Türk Müziği

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Kaçak Gelinler

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:30 Aramızda Kalsın

16:30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Kuralsız

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

22:30 Bir Demet Tiyatro

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7

Kaynak: InterSinema.com

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