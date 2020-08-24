24 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Çember: Kurtar Beni 00:30 Kuralsız 02:00 Kaçak Gelinler 03:00 Türk Müziği 04:20 Aramızda Kalsın 04:22 Türk Müziği 05:00 Aramızda Kalsın 07:00 İki Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Kaçak Gelinler 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı 13:15 Gerçeğin Peşinde 15:30 Aramızda Kalsın 16:30 Aramızda Kalsın 18:45 Star Haber 20:00 Kuralsız 20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7 22:30 Bir Demet Tiyatro 22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7 Kaynak: InterSinema.com