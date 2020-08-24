24 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Çember: Kurtar Beni
00:30 Kuralsız
02:00 Kaçak Gelinler
03:00 Türk Müziği
04:20 Aramızda Kalsın
04:22 Türk Müziği
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Kaçak Gelinler
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:30 Aramızda Kalsın
16:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Kuralsız
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
22:30 Bir Demet Tiyatro
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7
Kaynak: InterSinema.com