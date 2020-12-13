232 Alan kodu nerenin? İzmir alan kodu kaç? 0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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232 Alan kodu nerenin? İzmir alan kodu kaç? 0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

13.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:28
232 Alan kodu nerenin? İzmir alan kodu kaç? 0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0232 bu alan kodlarından birisidir. Peki 232 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? İzmir'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0232 sabit hat alan kodu hangi ile ait? İzmir'in alan kodu kaçtır? 232 neresi, nereye ait, nereden aramış?

232 NERENİN ALAN KODU?

0232 : İZMİR

0232 alan kodu İzmir iline aittir. İzmir'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0232 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde İzmir'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 232 kodu yazar.

0232 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0232 telefon kodu İzmir iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi İzmir şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 232 'dir. Yani İzmir'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0232 kodu geçmektedir.

İZMİR'İN ALAN KODU NEDİR?

İzmir'in alan kodu 0232 'dir. İzmir'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0232 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat İzmir ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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