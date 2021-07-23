23 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı
23 Temmuz 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Erkenci Kuş
06:30 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Ayşecik ile Ömercik
18:45 Star Haber
20:00 Kubat ile Müzik Sahnesi
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
Kaynak: InterSinema.com