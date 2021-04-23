23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kısıtlama ve yeni tip korona virüs kurallarına uygun şekilde sade bir törenle kutlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kısıtlama ve yeni tip korona virüs kurallarına uygun şekilde sade bir törenle kutlandı.

Önceki yıllarda okullarda coşku ve sevinçle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sade bir törenle gerçekleşti. Selendi'de gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu. Atatürk İlkokulu öğrencileri Tuğra Gürcan ve Başak Yiğit isimli öğrenciler tarafından günün anlamıyla ilgili şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından Kaymakam Ali Yıldırım öğrencileri ve protokol üyelerini makamında kabul etti. Öğrenciler günün anısına Kaymakam Ali Yıldırım'ın makamına geçerek 23 Nisan için kaymakam koltuğuna oturdu.

İlçedeki kutlama törenine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan vekili Ahmet Ertuğrul, İlçe Jandarma komutanı Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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