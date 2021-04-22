23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, Meclis'in milleti ortak bir hedef etrafında bir araya getirdiğini, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olduğunu vurguladı.

23 Nisan'ın çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edildiğini anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da Atatürk'ün kendilerine duyduğu bu güvenden hareketle ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak çok daha üst seviyelere taşıyacaklarına, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, dünyanın bütün çocuklarına mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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