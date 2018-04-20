23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Polis Amca İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Arda Uygun'a devretti.

Vali Azizoğlu'nun makamına oturan Uygun, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi'yi telefonla arayarak Polis Amca İlköğretim Okulu'nun dış cephesinin boyanmasını isteyen Uygun, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı da arayarak okullarındaki araç park sorunun çözülmesi talimatını verdi.

Okullarının mendil kapmaca oyununda bölge birincisi olduğunu Vali Azizoğlu'na aktaran Uygun, Muğla Milas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası için gidiş geliş uçak biletinin Valilik tarafından karşılanmasını istedi.

Azizoğlu ise, Uygun'un isteklerini kısa sürede yerine getireceklerini belirterek, "Dünya da çocuklara armağan edilen başka bir bayram yok. Ulu Önder Atatürk, Büyük Millet Meclisini toplarken bu günü bayram olarak ilan etti ve çocuklara armağan etti. Çünkü çocuklar geleceğin büyükleri olacak. Milli egemenlik ülküsünü canlı ve diri tutacaklar. Çocuklara armağan edilmesi, bizim demokrasi tarihimiz içinde önemli bir adım olmuştur. Bugün tüm teşkilatlarımızla birlikte çocuklarımızın emrindeyiz. Bugün ilimizi ve ülkemizi çocuklarımız yönetiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu, Uygun'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Polis Amca İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Çetin Şengül ve okul öğretmenleri ile Uygun'un ailesi de hazır bulundu.