23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Karamürsel ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı. Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu ve katılımcıların maske taktığı gözlendi. Gölcük Gölcük ilçesindeki Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, siyasi partilerin ilçe başkanları ile okul müdürleri katıldı. Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı. Kaynak: AA