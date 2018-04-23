Ünye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920 tarihinin vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde Türk milletinin yeniden dirilişi, ayağa kalkışı ve şahlanışı olduğunu ifade etti.

Bu açıdan 23 Nisan'ın Türk tarihinde çok önemli bir gün olduğunu ifade eden Uysal, "Atatürk, ayrıca bu günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu yönüyle de dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Kutlamalarda, Ünye Acara Gürcü Dostluk Kültür Derneği'nin katkıları ile Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekibinin gösterileri de programa renk kattı.

Kutlamalara Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, siyasi parti başkanları, oda başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.