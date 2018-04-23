- Öğrencilerin Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyareti

Öğrencilerden Melda Erentaş'ın makama oturması

Vali Mehmet Tekinarslan'ın konuşması

15 Temmuz Şehitleri Ortaokulundaki törenden detaylar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kilis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda devam etti.

Etkinlikler kapsamında, Vali Mehmet Tekinarslan makamını, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melda Erentaş ve Mustafa Karakuş'a devretti.

Melda Erentaş, ilgililerden Türk ve Suriyeli çocukların daha iyi kaynaşması için bazı festival ve şenlikler tertip etmesini istedi.

Vali Tekinarslan da okul, aile, öğretmen ve öğrenci dörtlüsünün özverili bir şekilde çalıştığını, bu durumun çocukların okul hayatına son derece olumlu yansıdığını söyledi.

Eğitimcilerin Suriyeli çocuklar konusunda ciddi bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Tekinarslan, onlara verilen değerin dünyaya verilen bir katkı olduğunu vurguladı.

Tekinarslan, "Bizler bu şekilde bu çocukları sahiplenmezsek belki bu çocuklarımız sadece menfaatlerini düşünen ve insanlığı hunharca kullanan başka ülkelerin ellerinde birer oyuncak olacaklar, belki de genç yaşta yok olup gidecekler. O yüzden bizim çocuklarımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın umudu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tekinarslan ziyaretine gelen çocuklara, Türk Milli Takımı forması hediye etti ve onlarla törene katılmak üzere 15 Temmuz Şehitleri İlk ve Ortaokuluna geçti.

Buradaki programda öğrenciler şiir okudu, tekvando gösterileri ve çeşitli oyunlar sergiledi.

Öğrencilerin koro halinde seslendirdiği şarkıların ardından "23 Nisan" konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Vali Mehmet Tekinarslan'ın yanı sıra, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Mili Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.