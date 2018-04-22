SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ali Küncülü Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Gaziantep'i ve SANKO Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası alanda temsil eden EMSA SANKO (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) tarafından düzenlenen etkinlikte, Ali Küncülü Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra öğretmenleri de SANKO Üniversitesi'ndeki programa katıldı. Rektör Prof. Dr. Dağlı, öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi ve tıp eğitimi üzerine sohbet ederek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile özdeşleştirilmesi ve dünyanın hiçbir ülkesinde yokken Türkiye'de Çocuk Bayramı'nın kutlanması, bizler için büyük bir mutluluk ve gururdur" dedi.

Öğrenciler arasında yapılan seçim sonucu, toplantı odasında Rektör Dağlı'nın koltuğuna oturan Ömer Gökhan Özbay ise "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bugünü bizlere armağan ettiği için çok mutluyuz. Atamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, konuklarına hediyeler vererek, geleceğimizin teminatı olan tüm çocukların da bu vesileyle bayramını kutladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram'ı da ziyaret eden çocuklar, üniversitenin laboratuvarlarını ve genel alanlarını gezme ve bilgi edinme imkanı buldu.

Ziyaret sonrasında öğrenciler, tıp eğitimi almak için çok heveslendiklerini belirterek, bu organizasyonu gerçekleştiren EMSA SANKO ile ev sahipliği yapan SANKO Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Emsa Sanko

SANKO Üniversitesi EMSA SANKO Başkanı SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Merve Karaal, EMSA'nın, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylı tek Tıp Öğrencileri Birliği ve 28 ülkeden 118 tıp fakültesinin üyeliği bulunan bir topluluk olduğuna dikkat çekti.

"EMSA SANKO Danışmanı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı ile birlikte beş temel konu olan Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi, Tıp Etiği ve İnsan Hakları, Tıp Bilimi, Avrupa Kültür ve Entegrasyonu üzerinde çalışmalar yapıyoruz" diyen Karaal, "Çalışmalar kapsamında sağlık taramaları, çeşitli bilinçlendirmeler ve köy okullarına ziyaretlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda tıp fakülteleri öğrencileri arasında da bir köprü kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP