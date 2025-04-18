23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | İstanbul'da 23 Nisan'da hangi etkinlikler olacak?

İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, ne zaman yapılacak? 23 Nisan etkinlikleri için belediyeler, kültür merkezleri ve alışveriş merkezleri birbirinden renkli programlar hazırladı. Çocuklara özel şenliklerden konserlere kadar birçok aktivite, "23 Nisan etkinlikleri" kapsamında İstanbulluları bekliyor. 23 Nisan etkinlikleri ile İstanbul adeta bir bayram yerine dönecek. Resmi törenlerin yanı sıra, ücretsiz atölyeler, konserler ve açık hava kutlamalarıyla "23 Nisan etkinlikleri" tam anlamıyla bayram coşkusunu yansıtacak. Üsküdar Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye 23 Nisan'a özel etkinlikler hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanacak. Peki, İstanbul' da 23 Nisan etkinlikleri nerede yapılacak?

HARBİYE 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

23 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki ücretsiz etkinlikleri çocukları bekliyor. Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği birçok etkinlik sabah saatlerinde başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

ÜSKÜDAR 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Üsküdar Belediyesi olarak, ana etkinlik alanında olan Üsküdar İskele Meydanı'nda saat 12.00 - 19.00 arasında çocuklara özel olarak hazırlanan dopdolu bir programla kutlanacak.

Gün boyu sürecek sahne etkinliklerinde; masal anlatımları, dans gösterileri, balon şovları, çılgın bilim etkinlikleri, kukla gösterileri, jonglör ve sihirbaz performanslarıyla çocuklara hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatacak. Ayrıca Üsküdar Çocuk Korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirecek, çocukların çok sevdiği Maşa ile Koca Ayı sahne gösterisiyle bayram coşkusunu artıracak.

Sahne programlarının yanı sıra, alanda gün boyunca 120 farklı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Çömlek yapımından yüz boyamaya, palyaçolar eşliğinde eğlenceli oyunlardan el becerilerini geliştiren yaratıcı etkinliklere kadar birçok alanda çocuklar keyifli zaman geçirecek. Kurulacak dev şişme oyun parkurlarında ise doyasıya zıplayıp eğlenecekler.

Üsküdar İskele Meydanı'ndaki ana etkinliğimizin yanı sıra, 23 Nisan coşkusu ilçelerin dört bir yanına yayılacak. Üsküdar'ın çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle, her çocuk bu özel günü neşeyle kutlanabilecek.

Etkinlik alanları: