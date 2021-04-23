23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl ülkemizde pandemi gölgesinde kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop da devlet erkanı ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bayram nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şentop, "Yıllar önceki mücadele azmini aynı şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarımıza yaşanır bir dünya bırakmak amacımız" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü pandeminin gölgesinde kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki heyet ve çocuklar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geldi.

Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Şentop'un devlet erkanı ile birlikte saygı duruşunda bulunmasının ardından da İstiklal Marşı okundu.





23 Nisan nedeniyle bir mesaj yayımlayan Şentop'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılına erişmenin iftiharı ile; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletimizin bizlere armağanıdır. Tarihimizin makûs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, "Ya İstiklal Ya Ölüm" düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır.

"MÜCADELE AZMİNİ AYNI İNANÇ İLE KORUYORUZ"

101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününün Ulusal Egemenliğin yanı sıra Çocuk Bayramı olarak kutlanması, tarihimizden aldığımız gücün istikbalimizin mimarlarına aktarılmasının tezahürüdür. Çocuklarımıza yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmek en asli vazifemizdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim.

"RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Âkif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

"SİZİ HER GÜN HÜRMETLE ANACAKLAR"

Şentop'tan önce ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek. "