23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan 1920'de ne oldu?
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23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan 1920'de ne oldu?

23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan 1920'de ne oldu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Tarihimizin en önemli günlerinden olan ve Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanana 23 Nisan'da neler olduğu merak ediliyor. Peki, 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan'da ne oldu?

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanana ve tarihimizin dönüm noktalarından biri olarak öneme sahip olan 23 Nisan hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu öze gün hakkında23 Nisan 1920'de ne oldu ve 23 Nisan'da ne oldu gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

23 NİSAN 1920'DE NE OLDU?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

Atatürk diyor ki:

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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