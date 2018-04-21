23 Nisan'da Çocuklara 10 Bin Kitap Hediye

Çocuklar kitapları okuduktan sonra başka bir arkadaşına hediye edecek. Kütahya Porselen'in hediye ettiği ve elden ele dolaşacak kitaplar sayesinde milyonlarca çocuk bilgiyi ve hayal gücünü paylaşacak.

Kütahya Porselen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 21-23 Nisan tarihleri arasında 'Elden Ele Projesi' ile çocuklara 10 bin adet okuma kitabı, oyun kitabı, boyama kalemi ve mug bardak armağan edecek. İstanbul Beşiktaş, Ankara AnkaMall, İzmir EgePark, Kütahya Sera AVM, NG Afyon Otel, NG Sapanca Otel, NG Sapanca Bedesten AVM, Antalya ve Bolu'da dağıtılacak kitapların üzerinde 'Kitabı okuduktan sonra sen de başkasına armağan et' yazıyor ve çocuklardan kitapları okuduktan sonra başkalarına armağan etmeleri isteniyor. Sosyal sorumluluk projelerinin kapsamını her geçen gün artıran Kütahya Porselen'in 'Elden Ele Projesi' sayesinde bir kitap milyonlarca çocuğa ulaşacak. Çocuklar kitaplar sayesinde hayal gücünü ve bilgiyi de paylaşacak.

Kütahya Porselen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda engelli çocukları da unutmadı. ''Elden Ele Projesi'' dâhilinde, engelli çocuklar evlerinde ve okullarında ziyaret edilecek.