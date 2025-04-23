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23 Nisan'da belediyeler tatil mi?

23 Nisan'da belediyeler tatil mi?
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23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki devlet daireleri kapalı olacaktır. Peki, 23 Nisan'da belediyeler tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve egemenliğin millete ait olduğunu simgeleyen bu özel gün, resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, 23 Nisan'da belediyeler tatil mi?

23 NİSAN'DA BELEDİYELER TATİL Mİ?

23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki devlet daireleri kapalı olacaktır. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, emniyet müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, tapu ve kadastro müdürlükleri gibi birçok kamu kurumu bu tarihte hizmet vermeyecektir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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