23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
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23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar

Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN - Haberler | Güncel

BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, oturdukları evlerin dış cephelerini bayrak ve oyuncaklarla süsledi.

BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, oturdukları evlerin dış cephelerini bayrak ve oyuncaklarla süsledi. Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel, "Oyuncakları, 23 Nisan sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edeceğiz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kutlandı. Bursa'da farkındalık oluşturmak isteyen Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, oturdukları apartman dairelerinin balkon ve pencerelerine bayrak ve oyuncaklar astı. Apartmanların dış cephelerindeki oyuncakları görenler, şaşkınlık yaşadı. Kentteki birçok apartmana oyuncak astıklarını belirten Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel, binalara asılan oyuncakları 23 Nisan sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edeceklerini belirtti.

'ÇOCUKLARIN COŞKUSUNU VERMEYE ÇALIŞTIK'Binalara çok sayıda oyuncak astıklarını belirten Aysel Gürel, "Bu güzel günde, salgının olduğu bugünde farklı bir etkinlik yapmak istedik. Çocukların o neşesini, renkliliğini binamıza taşımak istedik. O yüzden binalarımıza büyük bir onurla astığımız bayraklarımızın yanına oyuncaklarımızı da asarak süslemeye çalıştık. O renkliliği, çocukların coşkusunu vermeye çalıştık. Dünyada hiçbir devlet çocuklarına bayram armağan etmemiştir. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HEDİYE EDİLECEK

Oyuncakların ihtiyaç sahibi çocuklara verileceğini belirten Gürel, "Bu süslemelerde kullandığımız oyuncakları 23 Nisan sonrasında bu oyuncaklara ulaşamayan çocuklara hediye edeceğiz. Nilüfer Kadın Korosu olarak binalarını süsleyen kişiler bizlere binaların fotoğraflarını gönderdiklerinde en güzel süslemeyi yapan kişileri konserlerimize davet edeceğiz. Böyle de bir armağanımız olacak. Çevrede çok güzel yankı yaptı. Komşularımız bizlere yardım etti. Çocuklarımız büyük bir heyecanla bizlere eşlik etti. Mutlu olarak seyrettik. Gelen geçenlerin yüzü tebessüm etti. Salgın döneminde insanlara motivasyon oldu. Biraz da olsa yüzlerini güldürdük" ifadelerini kullandı.


23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar
23 Nisan'da apartmanların dış cephelerine oyuncak astılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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