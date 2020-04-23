23 Nisan'a özel Kral Şakir ve Varol Yaşaroğlu sürprizi
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23 Nisan'a özel Kral Şakir ve Varol Yaşaroğlu sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl dönümünde, "Kral Şakir" ve yaratıcısı usta karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle evde kutlanacak.

23.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:46
23 Nisan'a özel Kral Şakir ve Varol Yaşaroğlu sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl dönümünde, "Kral Şakir" ve yaratıcısı usta karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle evde kutlanacak. Yaşaroğlu, 25 Nisan Cumartesi günü ise İsfanbul Tema Park instagram hesabında canlı yayınla çocuklarla  buluşacak.

İsfanbul Tema Park, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde geçirilen bu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocuklar tarafından sevilen Kral Şakir karakterinin şarkılarıyla kutlayacak. İsfanbul Youtube sayfasında yayınlanan "23 Nisan", "Kepçe Adam", "Dostum Bu Çok Havalı" şarkılarından bir tanesini söylerken çektikleri videolarını İsfanbul Tema Park, @isfanbul etiketiyle, Instagram ve Facebook kişisel hesaplarından, 24 Nisan'a kadar paylaşabilecek. En çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa, İsfanbul Tema Park'tan günlük bilet, ikinci 100 kişiye ise İsfanbul Şampuan ve Köpük Seti hediye edilecek.

VAROL YAŞAROĞLU İLE CANLI YAYINDA KARİKATÜR ÇİZİM ATÖLYESİ

İsfanbul Tema Park çocukların çok sevdiği çizgi dizi ve kitap serisi Kral Şakir ile  yaratıcısı usta karikatürist Varol Yaşaroğlu'nu çocuklarla buluşturacak bir projeye de imza atacak. 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de İsfanbul Tema Park Instagram hesabında canlı yayında Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'in nasıl çizildiğini  anlatırken, çocuklara kendi başlarına da yapabilecekleri karikatür çizimi hakkında önemli ipuçlarını paylaşacak. Evde kalmak zorunda oldukları bu günlerde çocukları eğlenceli dakikalar bekliyor.


Kaynak: DHA

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