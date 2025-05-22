23 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

23 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Mayıs Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 23 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 23 Mayıs Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

23 MAYIS CUMA HUTBESİ

23 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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