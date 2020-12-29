Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti
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Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti

29.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:42
Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen

Zonguldak'ta bir esnaf, korona tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam ediyor. Bugüne kadar 23 kez tutanak tutulan esnaf, kendisine ceza yazan ekipleri "Ben memur değilim, genelge beni bağlamaz" diyerek videoya alıp sosyal medyada paylaştı.

Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı kafeteryası bulunan Erkan Cinbir, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etme yasağına uymuyor. Cinbir, sadece paket servisi yapması gereken kafeteryasına müşteri alıp, yiyecek servisi yapıyor.

23 KEZ TUTANAK TUTULDU

Erkan Cinbir hakkında bugüne kadar maske takmadığı ve iş yerinde yemek servisi yaptığı için 23 tutanak tutulup, ceza yazıldı. İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı asan Cinbir'in yemek yiyen müşterilerine de ceza uygulandı.

23 kez ceza kesilen dönerci: Genelge beni bağlamaz

CEZA YAZAN POLİSİ PAYLAŞTI

Tüm bunlara rağmen kafeteryasını kapatmamakta direnen Erkan Cinbir, son olarak önceki gün iş yerine gelen zabıta ve polis ekiplerine, ceza yazamayacaklarını söyledi. Cinbir ile bir müşteriye ceza kesildi. Cinbir, ceza yazan polis ve zabıta ekiplerini, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

23 kez ceza kesilen dönerci: Genelge beni bağlamaz

"GENELGE BENİ BAĞLAMAZ"

Görüntülerde, kurallara karşı geldiğini söyleyen görevlilere, "Ne kuralı? Öyle bir kural yok" diye karşılık veren Cinbir, genelgeyi uyguladıklarını ifade eden polis memuruna da, "Arkadaşım genelge beni bağlamaz. Ben memur değilim, benim için geçerli değil" diyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

23 kez ceza kesilen dönerci: Genelge beni bağlamaz
23 kez ceza kesilen dönerci: Genelge beni bağlamaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

Haber Yorumları (8)
14531453: Keseceksin şöyle yüklü bir ceza bakalım yapabiliyor mu daha.
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VATANSEVER: Bu ilin valisi yok mu. 3 kez kurala uymadığı takdirde işletme ruhsatını iptal etsin. Sosyal medyaya çıkıpta şov yaptırmasın. Gereği neyse yapsın devleti itibarınıda zedeletmesin.
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BOŞ İŞ: Genelge açık 1. ihlal uyarı 2. ihlal idari para cezası 3. ihlal kapatmı 4. ihlal faaliyetten men kolluk tutanağı tutsun mülki idare amirliği kapatsın
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