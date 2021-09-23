23 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:00 Süper Lig Özetler

03:25 İspanya La Liga Özetler

03:50 İtalya Serie A Özetler

04:05 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 FIFA Magazin

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

13:30 Süper Lig Özetler

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

17:45 % 100 Futbol Devre Arası

18:00 Spor Merkezi

19:00 % 100 Futbol

20:00 Dakika Skor

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Dakika Skor

22:00 % 100 Futbol

23:00 Teknik Analiz

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