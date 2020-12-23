23 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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23 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

23.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 06:46
23 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Aralık 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Süper Lig

01:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Özkan Sümer'in Hayatı

02:00 Inside Serie A

02:00 Fransa'dan Futbol

02:00 Maç Saati

02:30 İtalya'dan Futbol

03:30 Süper Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:00 1. Lig

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:00 Serie A Full Impact

08:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:45 Özkan Sümer'in Hayatı

14:00 Serie A Full Impact

14:00 beIN Teknik

14:00 Maç Saati

14:30 Inside Serie A

15:00 Ligue 1 Show

15:00 Süper Lig

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor

16:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

16:45 Süper Lig

17:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

17:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - Göztepe

19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - Göztepe

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

21:00 Süper Lig

21:00 beIN Manşet

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com

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