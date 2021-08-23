23 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Yılport Samsunspor - Balıkesirspor
03:45 İleri Üçlü
05:45 Spor Kitaplığı
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
19:00 Aktüel Futbol
21:40 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği
23:45 % 100 Futbol
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com