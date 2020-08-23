23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Tövbeler Olsun 03:35 Zaman Matinesi 03:40 Yedi Numara 04:20 Hangimiz Sevmedik 05:10 Uğurlugiller 06:40 İncir Ağacı 07:15 Shrek 3 08:05 Uğurlugiller 09:05 Diriliş Ertuğrul 09:15 Perihan Abla 11:10 Gülşen Abi 11:50 Enine Boyuna 12:00 Yedi Numara 13:00 Ulak 14:05 Tövbeler Olsun 15:30 Yeditepe İstanbul 15:55 Tövbeler Olsun 17:10 Makas 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Tövbeler Olsun 23:20 Kalk Gidelim 23:55 Filinta Kaynak: InterSinema.com