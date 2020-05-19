23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı için 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde tüm illerimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan yeni 'normalleşme' kararlarını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında, haftalardır yanıt arayan, "Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Buna göre; 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

AREFE BAŞLIYOR

Erdoğan, "Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlar:

-24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

-29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

-15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

-Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

-Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.