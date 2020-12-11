228 Alan kodu nerenin? Bilecik alan kodu kaç? 0228 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0228 bu alan kodlarından birisidir. Peki 228 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bilecik'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0228 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bilecik'in alan kodu kaçtır? 228 neresi, nereye ait, nereden aramış?

228 NERENİN ALAN KODU?

0228 : BİLECİK

0228 alan kodu Bilecik iline aittir . Bilecik'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0228 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bilecik'ten aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 228 kodu yazar.

0228 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0228 telefon kodu Bilecik iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bilecik şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 228 'dir. Yani Bilecik'ten arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0228 kodu geçmektedir.

BİLECİK'İN ALAN KODU NEDİR?

Bilecik'in alan kodu 0228 'dir. Bilecik'te yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0228 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bilecik ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.