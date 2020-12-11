222 Alan kodu nerenin? Eskişehir alan kodu kaç? 0222 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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222 Alan kodu nerenin? Eskişehir alan kodu kaç? 0222 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:07
222 Alan kodu nerenin? Eskişehir alan kodu kaç? 0222 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0222 bu alan kodlarından birisidir. Peki 222 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Eskişehir'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0222 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Eskişehir'in alan kodu kaçtır? 222 neresi, nereye ait, nereden aramış?

222 NERENİN ALAN KODU?

0222 : ESKİŞEHİR

0222 alan kodu Eskişehir iline aittir. Eskişehir'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0222 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Eskişehir'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 222 kodu yazar.

0222 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0222 telefon kodu Eskişehir iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Eskişehir şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 222 'dir. Yani Eskişehir'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0222 kodu geçmektedir.

ESKİŞEHİR'İN ALAN KODU NEDİR?

Eskişehir'in alan kodu 0222 'dir. Eskişehir'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0222 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Eskişehir ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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