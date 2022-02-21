220 kiloluk domuz avcıya böyle saldırdı! Panik anları kamerada

Bilecik'te yapmış oldukları domuz avını görüntüleyen İslam Arar Postası üyeleri 6 aylık domuz avı yasağı öncesi son kez araziye çıktı. Avda Okluca- İlyasça köyleri arasında 220 kiloluk dev domuzu gören avcılar, ateş etti. Yaralanan domuz bir avcı üzerine koşmaya başladı. Avcı gelen domuzdan son anda kaçarak, kendini kurtardı.

"VURMAK İÇİN BÜYÜK UĞRAŞ VERDİK"

220 kiloluk domuzun kendilerini sabahtan beri uğraştıklarını anlatan avcı İslam Arar, "İslam Arar Postası olarak son avımız güzel oldu. Şimdi 6 ay domuz avı yasağı başladı. Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik" dedi.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Açıklamasının devamında yetkililere seslenen Arar, "Domuz avında tüfeğe koyulan takozları serbest bıraksınlar. Şimdi bizim tüfeklerde 6 yerine takoz koyunca 3 mermi alıyor. 3 mermi de böylesi büyük bir domuzu yere yatırmaya yetmiyor. İslam Arar Postası olarak tüm abilerim kardeşleri olarak iyi bir av sezonu geçirdik" ifadelerini kullandı.