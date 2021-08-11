22.yılında deprem şehitleri Gölcük'te, anılacak!

Büyük acıların yaşandığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen, Türkiye tarihinin en büyük depreminin 22.yılında Gölcük'te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek.

Gölcük, 17 Ağustos 1999 tarihinde, saatler 03.02'de, 45 saniye süren depremde büyük yıkım yaşamış, toplamda 18.373, depremin merkez üssü olan Gölcük'te ise resmi rakamlara göre 5300 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük acıların yaşandığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen, Türkiye tarihinin en büyük depreminin 22.yılında Gölcük'te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek.

PROGRAMDA NELER VAR?

Gölcük Belediyesi, Asrın Felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 21.Yıl dönümü anma programı Kavaklı Sahili Marina'da, 16 Ağustos akşamı Saat 21.00'da başlayacak ve gece saat 03.02'a kadar sürecek.

Protokol konuşmalarıyla başlayacak program, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'ın "Bireysel Afet Hazırlıkları" sunumu ile devam edecek. Ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla deprem şehitleri anılacak. Son olarak da saat 03.02'de deprem anıtına çelenk konulacak, saygı duruşu ve dualar yapılacak. AFAD Deprem Simülasyon Tırı da program boyunca gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler