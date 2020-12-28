22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı
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22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

28.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:01
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan annesine bakıp sırtında gezdirerek hiç evlenmeyen evladın son görevi, korona virüsten hayatını kaybeden annesinin tabutunu sırtına alarak mezarlığa götürmek oldu.

Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 22 yıldır annesine bakmak zorunda kaldığı için evlenmeyen ve zaman zaman annesini sırtına alıp sokakları gezdiren 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı ise annesine son görevini cenazesinde yerine getirdi.

22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

22 YIL SIRTINDA GEZDİRDİĞİ ANNESİNİN BU KEZ TABUTUNU SIRTLADI

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Hurma'nın cenazesi, morgdan alınarak Harrankapı Camisine götürüldü. Emine Hurma, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı Mezarlığında defnedildi. 22 yıldır annesini sırtında gezdiren Mustafa Hamamcı ise son evlatlık görevini annesinin tabutunu sırtlayıp mezarlığa götürerek yerine getirdi.

22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

"YAŞASAYDI ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BAKARDIM"

Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Hamamcı, "22 senelik hizmet şu anda sona erdi. Benim annem 22 yıldır yatalaktı, bitkisel hayattaydı, ben kendisine bakıyordum. Şu anda annem böyle ayrıldı. Allah'ın rahmetine kavuştu. Acım çok büyük, sanki iki kolum kırılmış, yana düşmüş. Dünyada tek varlığımız olan annelerimiz. Cennet annelerimizin ayakları altında. Cennetinizi seviyorsanız annelerinizin kıymetini bilin. Benim annem şu anda Allah'ın rahmetine kavuştu ve ben bu dünyada tek kaldım. Ben anneme 22 yıl vefa görevimi, evlatlık görevimi tamamlamaya çalıştım. Eğer benim annem hayatta kalsaydı değil 22 yıl ömrümün son çağına kadar ayaklarının altını öperdim, onu sırtımda gezdirirdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
SUSKUN: gözlerim yaşardı be abi Allah sabır versin Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun efendimize komşu eylesin mevlam
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İZMİRDENN35: Kişi sevdiği ile beraberdir. İnşallah ahirette yine annecinle beraber olursun. Tüm ölmüşlerimize rahmet diliyorum.
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ADINIZ: allah. rahmet. eylesin. mekanı. cennet. olsun.
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