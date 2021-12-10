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22 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

22 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan Mevlüt K., güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan Mevlüt K., güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Hakkında 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mevlüt K. tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bünyesinde, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, şüphelinin Mevlüt K. olduğu belirlendi. Mevlüt. K., dün Camiatik Mahallesi'ndeki evine giderken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar esrar, evinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen 3 televizyon ve 2 matkap ele geçirildi.4 ayrı 'nitelikli hırsızlık' suçundan hakkında 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Mevlüt K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


22 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri

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