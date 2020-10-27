Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor
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Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor

27.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:49

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, bazı kişilerin yaşı küçük olduğu için muhtar olduğuna inanmadığını belirterek, "Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum" dedi.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde oturan Oktay Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi. 1060 mahalleli Bursa'nın en genç muhtarı olan Oktay Garip, 13 bin 500 kişinin yaşadığı mahalleye, genç yaşta hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor

"GENÇ OLDUĞUMUZ İÇİN VATANDAŞLAR ŞAŞIRIYOR"

Muhtar olduğu mahallede doğup büyüdüğünü belirten Oktay Garip, "2019'daki yerel seçimlerde mahalleme muhtar olarak seçildim. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum. Genç olduğumuz için vatandaşlar şaşırıyorlar. Hatta bazen kimliği göstermek zorunda da kalabiliyorum. Bursa'da en genç muhtar benim. 22 yaşındayım. Türkiye'nin de en genç muhtarları arasında olduğumu biliyorum" dedi.

Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor

"BİR AMCA MUHTAR OLDUĞUMA İHTİMAL VERMEMİŞTİ"

Bir anısını anlatan Garip, "Bir amcamız bir gün yanıma geldi ve bana babamı sordu. Ben de 'Babam evde' dedim. O da 'İmzalanacak belgem vardı' dedi. Ben de, 'Getir ben imzalayayım' dedim. Muhtarın ben olduğuma ihtimal vermemişti. Sonrasında kimliğimi görünce şaşırdı ve bana çok genç olduğumu söyledi. Böyle bir anım oldu" ifadelerini kullandı.

Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 10:49:32. #1.15#
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