22. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı

Tunus'ta düzenlenen 22. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali, başkent Tunus'taki Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı.

Festivalin açılışı, müzik ve dansı birleştiren William Shakespeare'in başyapıtı "Romeo ve Juliet"ten alıntılarla yapıldı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilen festivalde bu yıl, Tunus'tan ve diğer ülkelerden 99 eser sahnelenecek.

Tunus Kültür Bakanı Hayat el-Kermazi'nin de hazır bulunduğu açılışta konuşan festival sorumlusu Nesaf bin Hafsiye, festivalin, müzik, dans, şiir ve şarkı gibi modern sanatsal etkinlikleri bir araya getirdiğini söyledi.

Festival 12 Aralık'a kadar devam edecek.

İlki 1983'te düzenlenen Kartaca Tiyatro Festivali, Afrika ve Arap dünyasındaki tiyatral etkinliklerin en önemlilerinden kabul ediliyor.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri

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