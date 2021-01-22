22 Ocak Bugün Ramo var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 29. yeni bölüm izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 29. yeni bölüm fragmanı izle!
Show TV'nin sevilen dizisi Ramo Cuma günleri ekranlara geliyor. Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler 22 Ocak Bugün Ramo var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 29. yeni bölüm izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 29. yeni bölüm fragmanı izle! merakla araştırıyor! İşte detayları!
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'da heyecan sürüyor! Fragmanı heyecan yaratan Ramo bu akşam merakla bekleniyor. Peki, 22 Ocak Bugün Ramo var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 29. yeni bölüm izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 29. yeni bölüm fragmanı izle!
BUGÜN RAMO VAR MI? RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ramo bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisi yeni bölümü 29. bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarına gelecek.
RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo'nun 28. son bölümünde Ramo, cehennemden sağ salim çıktı! Irak'taki görevini tamamlayıp geri dönen Ramo'nun karşısına büyük bir sürpriz çıktı! Ramo'nun öldüğünü düşünen Sibel, Cihangir'i öldürmeye gitti fakat karşısında Ramo'yu görünce çok mutlu oldu! Ramo, Mazhar'ın yardımıyla Cihangir'i öldürdü!
RAMO 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!