22 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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22 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

22 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

22 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

03:40 Şehrime Hoş Geldiniz

04:10 Kıbrıs Zafere Doğru

06:20 Keloğlan

08:25 Kayıp Teknenin İzinde

10:20 Tozkoparan İskender

11:55 Teşkilat

15:05 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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