22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar tatil mi, ders var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala, 22 Nisan'da okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl olacağı öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından merakla araştırılıyor. "22 Nisan'da okullar açık mı?", "22 Nisan yarım gün mü, tam gün mü?", "22 Nisan'da ders yapılacak mı?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, 22 Nisan kesin olarak yarım gün mü, tam gün mü? 22 Nisan'da öğrenciler için ders işlenecek mi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları ve güncel bilgiler…

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, DERS VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, 22 Nisan 2025 Salı günü okulların durumu merak konusu oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre, 22 Nisan 2025 tarihinde okullar ve kamu kurumları tam gün açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 22 Nisan resmi tatil kapsamına girmediği için dersler normal şekilde işlenecek ve yarım gün uygulaması yapılmayacak.

22 Nisan yarım gün mü

Öğrenciler, öğretmenler ve kamu çalışanları 22 Nisan'da rutin eğitim ve mesai programına devam edecek. Resmi tatil uygulaması ise 23 Nisan 2025 Çarşamba günü başlayacak. Bu tarihte tüm okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve pek çok özel sektör kuruluşu kapalı olacak.

22 Nisan 2025 tarihinde herhangi bir yarım gün tatil kararı bulunmadığı için, eğitim öğretim faaliyetleri tam gün sürecek. Olası güncellemeler veya okul bazlı değişiklikler için ise öğrencilerin kendi okullarının duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.