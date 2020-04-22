22 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:05 Ev Yapımı 01:40 52 Hafta 02:05 Tutunamayanlar 03:25 Sağlıklı Mutfak 04:10 Dert Ortağı 04:25 Gelin 04:25 Düğün 05:20 Dert Ortağı 05:50 İncir Ağacı 06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları 07:50 Tutunamayanlar 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Düğün 17:00 Diyet 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi 20:00 7. Koğuştaki Mucize 22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi 23:00 3'te 3 Tarih Kaynak: InterSinema.com