22 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
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Tutunamayanlar, TV

22 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

22 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

22.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 06:45
22 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Ev Yapımı

01:40 52 Hafta

02:05 Tutunamayanlar

03:25 Sağlıklı Mutfak

04:10 Dert Ortağı

04:25 Gelin

04:25 Düğün

05:20 Dert Ortağı

05:50 İncir Ağacı

06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:50 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Düğün

17:00 Diyet

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:00 3'te 3 Tarih

Kaynak: InterSinema.com

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