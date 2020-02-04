22 ilde konser verecek
Söz yazarı, besteci ve yorumcu Soner Arıca, son yıllarda art arda yayınladığı şarkılarının gördüğü ilginin ardından hayranlarından gelen yoğun istek üzerine "Hepimizin Şarkıları" Konserleri ile Türkiye turnesine çıkıyor.
Soner Arıca, Sayı Organizasyon işbirliğiyle çıkacağı Türkiye turnesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Eskişehir, Ankara, Afyon, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Kütahya, Denizli, Uşak, Çanakkale, Bandırma, Gaziantep, Mersin, Hatay olmak üzere 22 ilde müzikseverlerle buluşacak.
İlk konser İzmir'de "Hepimizin Şarkıları" nı söyleyecek
Soner Arıca "Hepimizin Şarkıları" Konserlerinin startını 5 Şubat'ta İzmir Ooze Venue konseriyle verecek. Sanatçı, konserlerinde geçmişten günümüze kendi hitlerini ve Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını kendi yorumuyla seslendirecek.