22 ilde konser verecek

04.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:58

Soner Arıca, Sayı Organizasyon işbirliğiyle çıkacağı Türkiye turnesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Eskişehir, Ankara, Afyon, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Kütahya, Denizli, Uşak, Çanakkale, Bandırma, Gaziantep, Mersin, Hatay olmak üzere 22 ilde müzikseverlerle buluşacak.

İlk konser İzmir'de "Hepimizin Şarkıları" nı söyleyecek

Soner Arıca "Hepimizin Şarkıları" Konserlerinin startını 5 Şubat'ta İzmir Ooze Venue konseriyle verecek. Sanatçı, konserlerinde geçmişten günümüze kendi hitlerini ve Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını kendi yorumuyla seslendirecek.

Kaynak: Bültenler