22 Eylül Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 22 Eylül Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

22 EYLÜL TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22:30 Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞ

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Üçkağıtçı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cinayet Süsü

22:10 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

22:45 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Tövbeler Olsun

09:45 Kalk Gidelim

12:55 Benim Adım Melek

16:25 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Dünya Hali

21:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

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