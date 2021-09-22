22 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü

03:40 Futbol Gecesi

05:10 İtalya Serie A Özetler

05:30 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Serie A Özetler

13:50 İspanya La Liga Goller

14:00 TBMM-TV

17:25 İspanya La Liga Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:25 Süper Lig Özetler

20:00 Dakika Skor

20:45 % 100 Futbol Devre Arası

21:00 Dakika Skor

22:00 % 100 Futbol

23:00 Teknik Analiz

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